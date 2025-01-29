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Мизулина выступила в суде по делу ярославского треш-стримера

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина была допрошена в Кировском районном суде Ярославля по делу треш-стримера Аслана Дурдиева. Об этом сообщает ТАСС.

Екатерина Мизулина

Екатерина Мизулина

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Екатерина Мизулина

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Госпожа Мизулина участвовала в заседании по видео-конференц-связи. Отмечается, что суд решил проводить ее допрос в отсутствие СМИ и лиц, не являющихся участниками процесса. Так как обратное, по мнению суда, «может привести к разглашению сведений о частной жизни участников уголовного судопроизводства, так и сведений, унижающих их честь и достоинство».

Напомним, Дурдиев обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и в угрозе убийством. Обвинение считает, что подсудимый «из личных неприязненных отношений» к главе Лиги в ходе онлайн-трансляции «высказал в ее адрес угрозу убийством путем физической расправы, при этом использовал ненормативную лексику и множественные оскорбления». Также, по версии следствия, Дурдиев избил мужчину.

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