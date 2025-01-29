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Нижегородец выращивал коноплю в заброшенном доме соседки

Жителя Вачского района Нижегородской области задержали по подозрению в незаконном выращивании конопли. Плантацию обнаружили в заброшенном соседском доме, сообщили в региональном управлении МВД.

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Плантация конопли в доме в Вачском округе

Плантация конопли в доме в Вачском округе

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Мешок конопли в доме в Вачском округе

Мешок конопли в доме в Вачском округе

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

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Плантация конопли в доме в Вачском округе

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Мешок конопли в доме в Вачском округе

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

В полицию обратилась местная жительница. Она сообщила, что кто-то проник в ее дачный дом в селе Польцо и сменил замки. Оперативники осмотрели помещение и обнаружили в одной из комнат четыре куста конопли, конверт и мешок с сухими листьями и оборудование для выращивания.

Полицейские задержали 46-летнего ранее неоднократно судимого соседа. В его телефоне правоохранители нашли координаты тайников-закладок, в которых находились пачки из-под сигарет с растительным веществом внутри.

Возбуждено уголовное дело о незаконном приобретении, хранении, перевозке, изготовлении, переработке наркотиков по ч. 2, 3 ст. 228.1 УК РФ. Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы со штрафом до 500 тыс. руб.

Елена Ковалева

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