Москва и Киев обменялись громкими заявлениями в адрес друг друга: российский лидер Владимир Путин ранее повторил тезис о нелегитимности Владимира Зеленского. Президент Украины, в свою очередь, в ответ обвинил Кремль в нежелании вести переговоры. По его словам, с Россией нужно действовать исключительно с позиции силы. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что после ярких заявлений Дональда Трампа вокруг Украины возник информационный вакуум.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Владимир Путин, посетив АвтоВАЗ, вновь поделился своим видением урегулирования конфликта вокруг Украины. Многое из того, что он сказал, озвучивалось и ранее, например, то, что Зеленский нелегитимен и подписывать с ним итоговое соглашение о мире невозможно. Но при этом президент России добавил, что Украина фактически утратила суверенитет и, если Запад перестанет ее поддерживать, образно говоря, поставлять патроны, то все закончится через два-три месяца. Но в качестве главного, наверное, стоит выделить то, что нынешний украинский лидер по причине указанной выше нелегитимности не может отменить свой же собственный указ о запрете вести переговоры с Москвой. Владимир Зеленский в ответ заявил, что Кремль на самом деле никаких переговоров не желает, поэтому нужно его к этому принуждать, действовать жестко, смело и решительно. Многочисленные наблюдатели отреагировали на это скептически: с такими подходами реальный диалог едва ли возможен.

В этой связи хочется обратить внимание на следующее: Дональд Трамп после ярких и жестких заявлений, видно, решил взять паузу. В результате возник информационный вакуум, который необходимо чем-то заполнять. Вот Москва и Киев обменялись очередными информационными ударами, а новый госсекретарь США Марко Рубио провел телефонный разговор с коллегой из ЕС Каей Каллас.

Стороны согласились увеличить давление на Россию. Это к вопросу о том, что новая команда Трампа игнорирует руководство Евросоюза с целью или его развалить, или сыграть на внутренних противоречиях.

Может быть, это и так. Но что касается давления на РФ, здесь, судя по всему, у них полный консенсус. Дональд Трамп, в свою очередь, пригласил к себе Биньямина Нетаньяху. 47-й президент Соединенных Штатов не скрывает намерения продолжить «соглашения Авраама». Ключевой пункт этого процесса — договор Израиля и Саудовской Аравии, взаимное признание с перспективой дальнейшего сотрудничества.

При чем же здесь Украина, Зеленский и Путин? А при том, что все на мировой шахматной доске взаимосвязано. Саудовская Аравия, как известно, крупнейший нефтедобытчик. Если королевство захочет, оно снизит цены на ресурсы. Понятно, что просто так идти навстречу Трампу никто не пожелает. Однако в обмен, скажем, на обещание вступить в большой клуб мировых держав, получив при этом защиту и уважение такой страны, как США, вполне можно и подумать над предложением нового хозяина Белого дома. Дальше логика понятна: Российской Федерации, впрочем, как и Украине, предлагается пойти на уступки, пока мировая шахматная доска вновь не пришла в движение. К слову, Зеленский действительно может уйти или же согласиться на выборы в рамках той самой большой сделки. Тем не менее все это в теории. По факту есть только слова, не подкрепленные делами.

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Дмитрий Дризе