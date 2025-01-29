Союз журналистов напомнил генпрокурору о нападениях на коллег в Саратове

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев обратился к генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с просьбой проверить возможные нарушения в расследовании нападений на саратовских журналистов. Это связано с недавним сюжетом программы «Вести. Дежурная часть» на телеканале «Россия 24», который поднимает вопросы, касающиеся бывшего депутата Сергея Курихина.

В сюжете утверждается, что Сергей Курихин может быть причастен к нескольким уголовным делам, включая нападения на журналистов Вадима Рогожина в 2009 году, Александра Крутова в 2014 году и Сергея Вилкова в 2015 году. Все эти дела так и остались нераскрытыми, а заказчики нападений до сих пор на свободе, несмотря на заявления самих журналистов о том, что они знают организаторов.

Владимир Соловьев подчеркнул, что основная цель Союза журналистов России — защита интересов представителей профессии. В своем обращении он просит проверить законность расследования этих уголовных дел и при необходимости принять меры прокурорского реагирования.

Никита Маркелов