В Саратовской области из-за гриппа закрыты на карантин 78 школ и детских садов

В Саратовской области из-за вспышки гриппа и ОРВИ закрыты на карантин 78 образовательных учреждений. Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования региона.

Полностью приостановили работу два детских сада в Александрово-Гайском районе и девять школ в семи муниципалитетах, включая Аткарский, Воскресенский, Калининский, Пугачевский, Перелюбский, Энгельсский районы и Саратов.

Частично закрыты 11 детских садов с 18 группами в четырёх муниципалитетах: ЗАТО Светлый, Калининском районе, Хвалынском районе и Саратове. Также частичный карантин введён для 69 школ с 201 классом в 18 районах области.

Никита Маркелов