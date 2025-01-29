В Краснодаре осудили мать, оставившую дочь в магазине и уехавшую в Петербург

В Краснодаре матери, которая оставила трехлетнюю дочь в магазине и уехала в Санкт-Петербург, назначили восемь месяцев исправительных работ. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края, с учетом гособвинителя которой было вынесено наказание.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

Суд установил, что уроженка Твери 13 мая 2024 оставила свою трехлетнюю дочь в магазине «Магнит». После этого она уехала с железнодорожного вокзала «Краснодар-1» на поезде в северную столицу.

Мать девочки признали виновной по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности).

Девочка находится со своей тетей, уточнили в прокуратуре.

Татьяна Ручкина