В Прикамье скорая помощь не смогла проехать к пациентке из-за неубранного снега

В Гремячинске СУ СК России по Прикамью проводит проверку информации о ненадлежащем содержании придомовой территории дома в Гремячинске. Как сообщает пресс-служба ведомства, в связи с нерасчищенной дворовой территорией машина скорой помощи не смогла проехать к пожилой пациентке, которая позже скончалась в больнице.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

По данным пресс-службы СКР, 13 января у 93-летней жительницы Гремячинска ухудшилось самочувствие. Родственники вызвали бригаду скорой медицинской помощи, которая не смогла проехать к дому из-за нерасчищенного снега, в связи с чем пациентку пришлось транспортировать до машины по снегу. После госпитализации пациентка спустя непродолжительное время скончалась.

Органами прокуратуры Прикамья также организована проверка опубликованной в СМИ информации. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению требований законодательства о содержании придомовой территории МКД, улично-дорожной сети, соблюдению законодательства о здравоохранении, в том числе в части своевременности транспортировки пациента в медицинское учреждение.

ОБНОВЛЕНО: По информации Минздрава Пермского края, приезд бригады скорой помощи до пациентки был своевременный, помощь также оказана вовремя. Отметим, что транспортировка на мягких носилках предусмотрена регламентом оказания скорой медицинской помощи и сам этап транспортировки не повлиял на состояние пациентки. Женщина была госпитализирована, позже, несмотря на усилия медицинских работников, женщина скончалась в больнице.