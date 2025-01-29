Песок с мазутом на семикаракорском полигоне накрыли геомембраной

Завезенный с черноморского побережья Краснодарского края песок, загрязненный мазутом, накрыт плотным гидроизоляционным материалом. Об этом сообщается на сайте донского правительства со ссылкой на информацию, предоставленную сотрудником компании «Южный город», которая эксплуатирует мусорный полигон в Семикаракорске.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Уточняется, что в качестве гидроизоляции используются геомембраны марки Geoflax, материал защитит песок от попадания влаги и воздействия ветра.

Сейчас на территории полигона находится 1,8 тыс. т отходов песка с низким содержанием мазута. Его складировали на площадке, которая имеет твердое водонепроницаемое покрытие из железобетона с подстилкой из геомембраны.

В сообщении отмечается, что въезд фур с загрязненным нефтепродуктами песком по поручению главы региона Юрия Слюсаря на полигон запрещен, на территории круглосуточно дежурят полиция и общественники.

«В настоящее время органами прокуратуры совместно с федеральными надзорными органами проводится проверка соответствия предприятия действующему природоохранному законодательству. Ситуация находится на контроле донского минприроды», - сказала заместитель министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Алла Кушнарева, ее слова приводятся в сообщении.

Напомним, 15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие в общей сложности более 9 тыс. тонн мазута. Один моряк погиб, капитанам судов предъявлено обвинение по ст. 263 УК (нарушение правил безопасности при эксплуатации морского транспорта). Крушение привело к загрязнению воды и береговой линии нефтепродуктами. 26 декабря из-за разлива мазута был объявлен режим ЧС федерального уровня.

Сергей Иванов