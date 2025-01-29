Новой главой горсовета в орловских Ливнах стала Ирина Кулаковская
В городе Ливны Орловской области новым председателем горсовета депутатов избрали Ирину Кулаковскую. Об этом сообщили в администрации города. Ее кандидатура была единственной на этот пост.
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Госпожа Кулаковская сменит на этом посту Елена Конищеву, полномочия которой будут досрочно прекращены 3 февраля. Госпожа Конищева подала соответствующее заявление по собственному желанию. Она останется депутатом по избирательному округу №14 и продолжит работу в горсовете, который возглавляла последние 12 лет.
Ирине Кулаковской 50 лет. Она окончила Среднерусский институт управления (орловский филиал РАНХиГС) по специальности «Юриспруденция». С 1993 года работает в Центре социального обслуживания Ливен, десять лет назад возглавила учреждение.