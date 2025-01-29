Совфед одобрил закон правилах безопасности людей на водных объектах

Совет федерации одобрил закон о правилах безопасности граждан на водных объектах и прилегающих к ним территориях. Он содержит в себе требования к обеспечению безопасности людей и разграничивает полномочия в этой сфере федеральных и региональных органов власти. Согласно закону, ответственность за обеспечение безопасности на федеральном уровне лежит на МЧС.

Принятый закон содержит требования к безопасности на пляжах, переправах, стоянках маломерных судов, а также требования к спасательным средствам. Надзор за всеми маломерными судами закон возлагает на Государственную инспекцию по маломерным судам (ГИМС) МЧС. Структура в том числе будет ответственна за реестр маломерных судов, реестр удостоверений на право управления маломерными судами, а также за аттестацию лиц, получающих такое удостоверение.

Документ, инициированный правительством, внесли в Госдуму в марте 2023 года. В третьем чтении он был принят 28 января 2025 года. В тот же день в пресс-службе МЧС «Интерфаксу» поясняли, что ранее не существовало федерального закона, в котором были бы закреплены требования безопасности людей на водных объектах и полномочия должностных лиц при проведении надзорных мероприятий.

Полина Мотызлевская