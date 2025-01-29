Жительница Нижнего Тагила осуждена за реабилитацию нацизма

Свердловский областной суд вынес приговор жительнице Нижнего Тагила, признав ее виновной в реабилитации нацизма, сообщили в пресс-службе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

По данным следствия, 22 июня 2024 года Серафима Селенских в состоянии алкогольного опьянения прикурила от Вечного огня на мемориале «В память о воинском и трудовом подвиге жителей Дзержинского района и его предприятий». На замечания прохожих она не реагировала.

Суд признал подсудимую виновной по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества) и назначил ей наказание в виде 360 часов обязательных работ.

Приговор вступит в законную силу через 15 суток, если не будет обжалован.

Напомним, глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после осквернения Вечного огня в Нижнем Тагиле. Инцидент произошел в День памяти и скорби в России.

Полина Щуцкая