В Самаре суд рассмотрит дело в отношении замдиректора управляющей организации о падении наледи на ребенка

В Советский районный суд Самары направили уголовное дело в отношении заместителя директора по эксплуатационным подразделениям ООО «Городская Эксплуатационная Компания». Ему инкриминируется совершение преступления по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По версии следствия, обвиняемый «не принял мер по контролю за содержанием многоквартирного дома на ул. Средне-Садовой в зимний период». В результате с козырька подъезда упала наледь на 8-летнего мальчика. Ребенок получил легкий вред здоровью.

Руфия Кутляева