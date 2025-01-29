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В Самаре суд рассмотрит дело в отношении замдиректора управляющей организации о падении наледи на ребенка

В Советский районный суд Самары направили уголовное дело в отношении заместителя директора по эксплуатационным подразделениям ООО «Городская Эксплуатационная Компания». Ему инкриминируется совершение преступления по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По версии следствия, обвиняемый «не принял мер по контролю за содержанием многоквартирного дома на ул. Средне-Садовой в зимний период». В результате с козырька подъезда упала наледь на 8-летнего мальчика. Ребенок получил легкий вред здоровью.

Руфия Кутляева

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