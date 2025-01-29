Жительницу Зеленодольска лишили свободы на 8 лет после смерти младенца

Жительницу Зеленодольска признали виновной в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть младенца. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Татарстану.

Следствие и суд установили, что 6 января 2024 года женщина была в гостях у знакомого в состоянии алкогольного опьянения. Осужденная была недовольна плачем четырехмесячного сына и начала с силой трясти его. От полученных травм ребенок скончался на месте.

Приговором суда жительнице Зеленодольска назначили наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии общего режима.

Диана Соловьёва