Продажи антидепрессантов в аптеках Петербурга выросли на 22% за год

В Петербурге значительно выросли продажи антидепрессантов. По итогам 2024 года аптеки города реализовали 1,44 млн упаковок этих препаратов, что на 22% больше, чем в 2023-м. Об этом пишет «Деловой Петербург».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Всего за прошлый год было продано антидепрессантов на общую сумму 1,34 млрд рублей (рост 37% за год). По словам директора по развитию аналитической компании «АРЭНСИ Фарма» Николая Беспалова, тенденция роста продаж наблюдается уже не первый год. Так, в 2023-м по отношению к 2022 году натуральный объем вырос на 15%, денежный — на 17%.

«В общем российском объеме рынка антидепрессантов Петербург в 2024 году занимал долю на уровне порядка 7,5% в упаковках и 9,3% в рублях, средний чек составил почти 1,3 тыс. рублей»,— рассказал господин Беспалов.

Так, по словам эксперта, одна упаковка в среднем стоила 934 рубля. За год средняя цена выросла на 12,5% — происходит активное «переключение» на более дорогие препараты, пояснил Николай Беспалов.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что траты петербуржцев на нейролептики за год выросли на 40%.

Дарья Астанина