На Кубани прогнозируют аномальное январское потепление до +17°C
В Краснодарском крае 30 января прогнозируют температуру воздуха на 8-10 градусов выше нормы. Об этом сообщает «"КП"-Кубань» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Роман Вильфанда.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Синоптик заявляет, что местами воздух прогреется до +17°C, что является климатической аномалией. Господин Вильфанд отметил, что даже с похолоданием в начале февраля температура останется на 6-8 градусов выше многолетних значений.
По словам специалиста, теплый воздух поступает с южных акваторий Атлантики и севера Африки, влияя не только на Кубань, но и на всю европейскую часть России.