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На Кубани прогнозируют аномальное январское потепление до +17°C

В Краснодарском крае 30 января прогнозируют температуру воздуха на 8-10 градусов выше нормы. Об этом сообщает «"КП"-Кубань» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Роман Вильфанда.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Синоптик заявляет, что местами воздух прогреется до +17°C, что является климатической аномалией. Господин Вильфанд отметил, что даже с похолоданием в начале февраля температура останется на 6-8 градусов выше многолетних значений.

По словам специалиста, теплый воздух поступает с южных акваторий Атлантики и севера Африки, влияя не только на Кубань, но и на всю европейскую часть России.

Нурий Бзасежев

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