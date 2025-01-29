В Саратове оштрафовали на 1,5 млн посредника во взяточничестве

В Саратове суд признал виновным по уголовному делу в посредничестве во взяточничестве (п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ) 42-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Фигуранта оштрафовали на 1,5 млн руб. Прокурор Гагаринского района Дина Бахтеева поддержала гособвинение по данному делу. После рассмотрения законности приговора будет принято решение о его обжаловании в апелляционном порядке.

Как выяснилось, в ноябре минувшего года фигурант получил от гражданина 300 тыс. руб., которые ему предстояло передать знакомому, должностному лицу муниципального предприятия. Взамен на эти деньги должны были выдать незаконное разрешение на подключение к центральным сетям холодного водоснабжения. Фигуранта сотрудники регионального УФСБ задержали в момент передачи взятки.

Павел Фролов