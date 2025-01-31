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Коммерсантъ FM
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С широко закрытыми глазами

Как прошла Неделя моды в Париже

В Париже завершилась Мужская неделя моды сезона осень-зима 2025/26. Показы Dior, Saint Laurent и Hermеs, совместная коллекция Nigo и Фаррелла Уильямса для Louis Vuitton, дебют Питера Коппинга в Lanvin и другие события Недели — в нашем материале.

Сны наяву

Никто не знает наверняка, как долго Ким Джонс останется на посту креативного директора Dior Men — ходят слухи, что Джонатан Андерсон до конца года возглавит французский дом. Но коллекция, которую показал британец, точно стала одной из его самых пронзительных. Джонс решил сконцентрироваться на главном — одежде в пяти любимых оттенках: черном, бежевом, белом, темно-синем и дымчато-розовом. Вдохновившись осенне-зимней коллекцией Кристиана Диора 1954 года, Ким Джонс показал на подиуме, как можно использовать кутюрные приемы в XXI веке. Его модели шли вниз по импровизированной лестнице с завязанными лентой глазами в брюках-трансформерах, которые можно носить и как пальто, блейзерах на одной пуговице, кашемировых кардиганах, открывающих плечи, укороченных кожаных жакетах и объемных халатах из шелка и атласа. В заметках к шоу Ким рассуждал о мужской чувственности и о том, что значит современный Казанова — тот, который не боится ни своих чувств, ни сюрпризов судьбы.

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Dior Homme

Dior Homme

Dior Homme

Dior Homme

Dior Homme

Dior Homme

Dior Homme

Dior Homme

Dior Homme

Dior Homme

Dior Homme

Dior Homme

Dior Homme

Dior Homme

Dior Homme

Dior Homme

Dior Homme

Dior Homme

Dior Homme

Dior Homme

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Dior Homme

Dior Homme

Dior Homme

Dior Homme

Dior Homme

Dior Homme

Dior Homme

Dior Homme

Dior Homme

Dior Homme

Энтони Ваккарелло для Saint Laurent показал свою коллекцию вне календаря, вернувшись на одну из своих любимых локаций — музей Bourse de Commerce. Герои Saint Laurent маршировали по подиуму под звуки песни Леонарда Коэна «You Want It Darker», на них были костюмы с офисными рубашками и галстуками, кашемировые водолазки насыщенных оттенков, кожаные куртки, пальто в пол и даже накидки из перьев. Главным стилистическим элементом стали ботфорты выше колена, в которых появились почти все модели, намекая на то, что мужчина Saint Laurent не боится ни своей чувственности, ни того, что о нем подумают другие.

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Saint Laurent

Saint Laurent

Saint Laurent

Saint Laurent

Saint Laurent

Saint Laurent

Saint Laurent

Saint Laurent

Saint Laurent

Saint Laurent

Saint Laurent

Saint Laurent

Saint Laurent

Saint Laurent

Saint Laurent

Saint Laurent

Следующая фотография
1 / 8

Saint Laurent

Saint Laurent

Saint Laurent

Saint Laurent

Saint Laurent

Saint Laurent

Saint Laurent

Saint Laurent

Колм Диллэйн из KidSuper в новом сезоне размышляет о мечтах и реальности. Он представил коллекцию в форме театрального представления о сказочной стране From a Place I Have Never Been («О месте, где меня никогда не было»). Его герои оптимистично наряжаются во все цвета радуги и берут за главное правило многослойность, не боясь бросаться в омут неизвестности с головой.

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KidSuper

KidSuper

KidSuper

KidSuper

KidSuper

KidSuper

KidSuper

KidSuper

KidSuper

KidSuper

KidSuper

KidSuper

Следующая фотография
1 / 6

KidSuper

KidSuper

KidSuper

KidSuper

KidSuper

KidSuper

Бальный сезон

Один из старейших парижских домов, Lanvin, наконец-то вернулся в календарь Недели моды под руководством британца Питера Коппинга, который сделал ставку на вечерние образы: топы из мятого шелка, рубашки, расшитые сотней пайеток, и блейзеры из изумрудного бархата.

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Lanvin

Lanvin

Lanvin

Lanvin

Lanvin

Lanvin

Lanvin

Lanvin

Lanvin

Lanvin

Lanvin

Lanvin

Lanvin

Lanvin

Следующая фотография
1 / 7

Lanvin

Lanvin

Lanvin

Lanvin

Lanvin

Lanvin

Lanvin

Симон Жакмюс тоже вернулся в официальное расписание Недели моды с коллекцией La Croisire — одой французским техникам кутюра. Мужчинам он предлагает обогатить свой гардероб широкими брюками с завышенной талией, белыми пальто в пол с подкладкой в черно-белый горох и куртками с узором под зебру.

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Jacquemus

Jacquemus

Jacquemus

Jacquemus

Jacquemus

Jacquemus

Jacquemus

Jacquemus

Jacquemus

Jacquemus

Следующая фотография
1 / 5

Jacquemus

Jacquemus

Jacquemus

Jacquemus

Jacquemus

Студия Dries Van Noten сделала ставку на выходной гардероб. Отсюда в коллекции огромные плечи-фонарики, раздутые до XXL-пропорций, пальто с подкладкой, расшитой пайетками, и блузы с гигантскими бантами.

Предыдущая фотография
Dries Van Noten

Dries Van Noten

Dries Van Noten

Dries Van Noten

Dries Van Noten

Dries Van Noten

Dries Van Noten

Dries Van Noten

Dries Van Noten

Dries Van Noten

Dries Van Noten

Dries Van Noten

Dries Van Noten

Dries Van Noten

Следующая фотография
1 / 7

Dries Van Noten

Dries Van Noten

Dries Van Noten

Dries Van Noten

Dries Van Noten

Dries Van Noten

Dries Van Noten

Вероник Нишанян для Hermеs и Вилли Чаваррия мастерски обогатили свои коллекции костюмами и пальто из бархата, одной из самых благородных тканей.

Предыдущая фотография
Hermes

Hermes

Hermes

Hermes

Hermes

Hermes

Willy Chavarria

Willy Chavarria

Willy Chavarria

Willy Chavarria

Willy Chavarria

Willy Chavarria

Willy Chavarria

Willy Chavarria

Willy Chavarria

Willy Chavarria

Willy Chavarria

Willy Chavarria

Willy Chavarria

Willy Chavarria

Willy Chavarria

Willy Chavarria

Следующая фотография
1 / 11

Hermes

Hermes

Hermes

Willy Chavarria

Willy Chavarria

Willy Chavarria

Willy Chavarria

Willy Chavarria

Willy Chavarria

Willy Chavarria

Willy Chavarria

Жизнь в розовом цвете

Главный оттенок будущей зимы — розовый. Приглушенный, как у жакетов на показе Dior Кима Джонса, или более насыщенный, как у кардиганов, бомберов и блейзеров в совместной коллекции Фаррелла Уильямса и Nigo для Louis Vuitton. Мастер цвета японский дизайнер Рета Ива из лейбла Auralee предлагает обратить внимание на розовые рубашки и сочетать их с голубыми, серыми и лиловыми предметами гардероба. А Doublet предлагает вспомнить о розовом твиде, как у серьезных и уважаемых парижанок, и флисовых куртках с розовыми мультяшками, как у детей.

Предыдущая фотография
Dior Homme

Dior Homme

Dior Homme

Dior Homme

Dior Homme

Dior Homme

Dior Homme

Dior Homme

Louis Vuitton

Louis Vuitton

Louis Vuitton

Louis Vuitton

Louis Vuitton

Louis Vuitton

Louis Vuitton

Louis Vuitton

Louis Vuitton

Louis Vuitton

Auralee

Auralee

Auralee

Auralee

Doublet

Doublet

Doublet

Doublet

Следующая фотография
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Dior Homme

Dior Homme

Dior Homme

Dior Homme

Louis Vuitton

Louis Vuitton

Louis Vuitton

Louis Vuitton

Louis Vuitton

Auralee

Auralee

Doublet

Doublet

Большие пропорции

Оверсайз — одно из ключевых слов следующей зимы. Хорошим примером стал показ израильского дизайнера Хеда Майнера, который мастерски обыграл классику мужского гардероба. Он представил кожаные куртки и бомберы, жакеты с широкими плечами и брюки на несколько размеров больше, которые нужно носить с поясом.

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Hed Mayner

Hed Mayner

Hed Mayner

Hed Mayner

Hed Mayner

Hed Mayner

Hed Mayner

Hed Mayner

Hed Mayner

Hed Mayner

Hed Mayner

Hed Mayner

Следующая фотография
1 / 6

Hed Mayner

Hed Mayner

Hed Mayner

Hed Mayner

Hed Mayner

Hed Mayner

Твидовые ансамбли самых насыщенных оттенков показал Вилли Чаваррия, который представил в Париже свою юбилейную коллекцию.

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Willy Chavarria

Willy Chavarria

Willy Chavarria

Willy Chavarria

Willy Chavarria

Willy Chavarria

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Willy Chavarria

Willy Chavarria

Willy Chavarria

Корейцы Juun J. и японцы Kolor не забыли и про сохранение планеты — обе марки внедрили в свои коллекции огромные шубы из искусственного меха.

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Juun J.

Juun J.

Kolor

Kolor

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Juun J.

Kolor

Дубленки

Главная инвестиция будущего сезона — верхняя одежда из шерлинга. У Dior акцент на элегантные укороченные дубленки. Вероник Нишанян для Hermеs показала сразу несколько пальто с геометрическими мотивами из разноцветной дубленой кожи, а также несколько джемперов, выполненных в той же технике из кожи молодого ягненка. Читосе Абе для Sacai делает ставку на пушистые дубленки XXL, идеальные для покорения горных вершин. Kolor, Bluemarble и Wooyoungmi предлагают сфокусировать внимание на дубленой коже самых ядерных и непредсказуемых оттенков: от изумрудного до цвета желтого маркера Stabilo, в то время как новый лейбл Issey Miyake IM MEN представил инновационную синтетическую дубленую кожу в классическом черном цвете, которую на ощупь не отличить от настоящей.

Предыдущая фотография
Dior Homme

Dior Homme

Dior Homme

Dior Homme

Hermes

Hermes

Hermes

Hermes

Sacai

Sacai

Bluemarble

Bluemarble

Bluemarble

Bluemarble

Wooyoungmi

Wooyoungmi

Kolor

Kolor

Следующая фотография
1 / 10

Dior Homme

Dior Homme

Hermes

Hermes

Sacai

Bluemarble

Bluemarble

Wooyoungmi

Kolor

Лидия Агеева

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