С широко закрытыми глазами
Как прошла Неделя моды в Париже
В Париже завершилась Мужская неделя моды сезона осень-зима 2025/26. Показы Dior, Saint Laurent и Hermеs, совместная коллекция Nigo и Фаррелла Уильямса для Louis Vuitton, дебют Питера Коппинга в Lanvin и другие события Недели — в нашем материале.
Сны наяву
Никто не знает наверняка, как долго Ким Джонс останется на посту креативного директора Dior Men — ходят слухи, что Джонатан Андерсон до конца года возглавит французский дом. Но коллекция, которую показал британец, точно стала одной из его самых пронзительных. Джонс решил сконцентрироваться на главном — одежде в пяти любимых оттенках: черном, бежевом, белом, темно-синем и дымчато-розовом. Вдохновившись осенне-зимней коллекцией Кристиана Диора 1954 года, Ким Джонс показал на подиуме, как можно использовать кутюрные приемы в XXI веке. Его модели шли вниз по импровизированной лестнице с завязанными лентой глазами в брюках-трансформерах, которые можно носить и как пальто, блейзерах на одной пуговице, кашемировых кардиганах, открывающих плечи, укороченных кожаных жакетах и объемных халатах из шелка и атласа. В заметках к шоу Ким рассуждал о мужской чувственности и о том, что значит современный Казанова — тот, который не боится ни своих чувств, ни сюрпризов судьбы.
Энтони Ваккарелло для Saint Laurent показал свою коллекцию вне календаря, вернувшись на одну из своих любимых локаций — музей Bourse de Commerce. Герои Saint Laurent маршировали по подиуму под звуки песни Леонарда Коэна «You Want It Darker», на них были костюмы с офисными рубашками и галстуками, кашемировые водолазки насыщенных оттенков, кожаные куртки, пальто в пол и даже накидки из перьев. Главным стилистическим элементом стали ботфорты выше колена, в которых появились почти все модели, намекая на то, что мужчина Saint Laurent не боится ни своей чувственности, ни того, что о нем подумают другие.
Колм Диллэйн из KidSuper в новом сезоне размышляет о мечтах и реальности. Он представил коллекцию в форме театрального представления о сказочной стране From a Place I Have Never Been («О месте, где меня никогда не было»). Его герои оптимистично наряжаются во все цвета радуги и берут за главное правило многослойность, не боясь бросаться в омут неизвестности с головой.
Бальный сезон
Один из старейших парижских домов, Lanvin, наконец-то вернулся в календарь Недели моды под руководством британца Питера Коппинга, который сделал ставку на вечерние образы: топы из мятого шелка, рубашки, расшитые сотней пайеток, и блейзеры из изумрудного бархата.
Симон Жакмюс тоже вернулся в официальное расписание Недели моды с коллекцией La Croisire — одой французским техникам кутюра. Мужчинам он предлагает обогатить свой гардероб широкими брюками с завышенной талией, белыми пальто в пол с подкладкой в черно-белый горох и куртками с узором под зебру.
Студия Dries Van Noten сделала ставку на выходной гардероб. Отсюда в коллекции огромные плечи-фонарики, раздутые до XXL-пропорций, пальто с подкладкой, расшитой пайетками, и блузы с гигантскими бантами.
Вероник Нишанян для Hermеs и Вилли Чаваррия мастерски обогатили свои коллекции костюмами и пальто из бархата, одной из самых благородных тканей.
Жизнь в розовом цвете
Главный оттенок будущей зимы — розовый. Приглушенный, как у жакетов на показе Dior Кима Джонса, или более насыщенный, как у кардиганов, бомберов и блейзеров в совместной коллекции Фаррелла Уильямса и Nigo для Louis Vuitton. Мастер цвета японский дизайнер Рета Ива из лейбла Auralee предлагает обратить внимание на розовые рубашки и сочетать их с голубыми, серыми и лиловыми предметами гардероба. А Doublet предлагает вспомнить о розовом твиде, как у серьезных и уважаемых парижанок, и флисовых куртках с розовыми мультяшками, как у детей.
Большие пропорции
Оверсайз — одно из ключевых слов следующей зимы. Хорошим примером стал показ израильского дизайнера Хеда Майнера, который мастерски обыграл классику мужского гардероба. Он представил кожаные куртки и бомберы, жакеты с широкими плечами и брюки на несколько размеров больше, которые нужно носить с поясом.
Твидовые ансамбли самых насыщенных оттенков показал Вилли Чаваррия, который представил в Париже свою юбилейную коллекцию.
Корейцы Juun J. и японцы Kolor не забыли и про сохранение планеты — обе марки внедрили в свои коллекции огромные шубы из искусственного меха.
Дубленки
Главная инвестиция будущего сезона — верхняя одежда из шерлинга. У Dior акцент на элегантные укороченные дубленки. Вероник Нишанян для Hermеs показала сразу несколько пальто с геометрическими мотивами из разноцветной дубленой кожи, а также несколько джемперов, выполненных в той же технике из кожи молодого ягненка. Читосе Абе для Sacai делает ставку на пушистые дубленки XXL, идеальные для покорения горных вершин. Kolor, Bluemarble и Wooyoungmi предлагают сфокусировать внимание на дубленой коже самых ядерных и непредсказуемых оттенков: от изумрудного до цвета желтого маркера Stabilo, в то время как новый лейбл Issey Miyake IM MEN представил инновационную синтетическую дубленую кожу в классическом черном цвете, которую на ощупь не отличить от настоящей.