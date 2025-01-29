Директор краевого фонда капремонта может покинуть должность

Руководитель фонда капремонта Пермского края Владимир Хлебников может оставить должность. Об этом сообщил портал Ura.ru со ссылкой на свои источники. По данным «Ъ-Прикамье», господин Хлебников написал заявление на увольнение по собственному желанию еще в начале недели. При этом решение об уходе с должности может быть связано из-за переподчинения фонда новому вице-премьеру Андрею Алякринскому. В краевом минЖКХ, курирующем фонд, «Ъ-Прикамье» информацию об увольнении господина Хлебникова не подтвердили.

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Владимир Хлебников занял должность руководителя регионального фонда капитального ремонта в феврале 2023 года. До этого господин Хлебников более двух лет исполнял обязанности руководителя организации. Он стал вторым полноценным руководителем краевого фонда капремонта с момента создания организации в начале 2014 года. Все предыдущие руководители учреждения, за исключением Дмитрия Баранова, возглавляли фонд в статусе и. о. и не работали в нем дольше года.

Фонд капитального ремонта Прикамья был создан в целях проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории региона. Учреждение аккумулирует взносы на капитальный ремонт, осуществляет функции технического заказчика работ по капремонту.