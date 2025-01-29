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В Ярославской области выросла смертность от сердечно-сосудистых заболеваний

В Ярославской области в 2024 году произошел рост смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщила главный внештатный специалист министерства здравоохранения по терапии и общей врачебной практике Мария Можейко на заседании комитета по здравоохранению областной думы.

В 2023 году показатель смертности составил 615,9 на 100 тыс. населения, в 2024 году этот показатель вырос до 648,5. По словам госпожи Можейко, «всплеск смертей» пришелся на начало 2024 года, в его причинах приезжали разбираться эксперты из Москвы.

«Претензий к организации помощи не было. Первое — это аномальные погодные условия. Помните, ледяные дожди? Невозможно было доехать очень многим пациентам до больниц и сердечно-сосудистых центров»,— сказала специалист.

Еще одной причиной роста она назвала всплеск вирусных инфекций. «Первые, кто умирают, это больные с сердечно-сосудистыми патологиями. Они должны прививаться»,— сказала Мария Можейко.

Алла Чижова

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