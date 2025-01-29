«Свеза» вложит более полумиллиарда рублей в модернизацию фанерного производства в Уральском

Комбинат «Свеза», расположенный в поселке Уральском, инвестирует 600 млн руб. в модернизацию фанерного производства. Средства направят на обновление ключевых производственных систем, природоохранной и технологической инфраструктуры, реконструкцию зданий и улучшение техники безопасности. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

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По словам директора комбината «Свеза» Дениса Мальцева, инвестиции в модернизацию производства являются одним из приоритетных направлений деятельности предприятия. «Мы уверены, что реализация этих инициатив позволит комбинату «Свеза» в Уральском работать еще более эффективно и плодотворно, обеспечивая наших клиентов высококачественной продукцией и создавая более комфортные условия труда для сотрудников»,— заявил господин Мальцев.

В 2024 году «Свеза» вложила в развитие комбината 500 млн руб. Были модернизированы воздуховоды, установлены дополнительные вентиляторы, продолжилось обновление кровель в производственных помещениях. Также в рамках проекта по реконструкции и повышению эффективности очистных сооружений в усреднителе сточных вод были заменены шесть погружных горизонтальных мешалок.

«Свеза» — один из лидеров российского лесоперерабатывающего комплекса, крупнейший в России производитель картона и бумаги из осины, а также мировой лидер по выпуску березовой фанеры. В состав группы входят семь фанерных и один картонно-бумажный комбинат, а также ряд структур, которые занимаются заготовкой сырья («Свеза Ресурс»), производством биопродуктов («Свеза Биопродукт»), развитием и интеграцией технологий на основе искусственного интеллекта («Свеза СмартЛайн»).

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подчеркивал, что обеспечение технологического суверенитета — ключевая задача, сформулированная президентом РФ Владимиром Путиным. Восемь из девятнадцати новых национальных проектов нацелены на ее решение. Пермский край активно включен в этот процесс: промышленные предприятия региона выпускают конкурентоспособную продукцию. Задача краевых властей — поддерживать ее реализацию.