Белоусов проинспектировал Южную группировку войск в зоне СВО

Министр обороны Андрей Белоусов проинспектировал Южную группировку войск. Она отвечает за Донецкое, Соледаро-Артемовское (Бахмутское), Авдеевское (Часовярское) и Марьинское направления. Министр провел совещание на пункте управления и заслушал доклад командующего группировкой. Также господин Белоусов осмотрел современные роботизированные комплексы, сообщила пресс-служба Минобороны.

Роботизированные комплексы, по сообщению министерства, не только доставляют материально-технические средства военным, но и непосредственно участвуют в боях. На них установлены боевые модули, с помощью которых техника атакует противника. Также господин Белоусов ознакомился с работой подразделений, которые ремонтируют и обслуживают беспилотники, роботизированные комплексы, мобильные платформы и военную технику.

Командующий группировкой генерал-полковник Александр Санчик зачитал доклад о текущей обстановке на фронте, действиях противника и боевых задачах, которые выполняют солдаты. Он добавил, что военные используют дополнительную противодроновую защиту и постоянно ее дорабатывают.

Господин Белоусов поблагодарил командный состав группировки за успехи в боях и вручил солдатам, которые проявили мужество и героизм, государственные награды.