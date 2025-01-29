«Клеймо Jacques Timey играет большую роль в формировании цены, чем бриллианты»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о кольце Jacques Timey for Harry Winston с сапфиром и бриллиантами, проданном на аукционе за 19,81 млн HKD (более $2,5 млн).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Sotheby’s Фото: Sotheby’s

Аукционный дом Sotheby’s выпустил на своем сайте подборку самых дорогих украшений Harry Winston, ушедших с молотка в 2024-м. Предсказуемо, что четыре из них — кольца с бриллиантами, но на первом месте кольцо с сапфиром. Кольцо с сапфиром и бриллиантами Jacques Timey for Harry Winston было продано за 19,81 млн HKD (более $2,5 млн) в апреле 2024 года. Главное тут — потрясающий кашмирский сапфир в форме кушон весом 16,65 карата. Цвет глубокий и бархатистый, кашмирский. Размер для этого региона внушительный. Ну, и клеймо Jacques Timey тут играет большую роль в формировании цены, чем платина и бриллианты. Этот известный производитель украшений Harry Winston — сам по себе бренд, в смысле знак качества.

Сапфир сильно обогнал ближайший бриллиантовый аукционный рекорд дома Harry Winston, тот составил «всего» $936 тыс. Это раньше Harry должен был рассказать «все о брилилантах» Мэрилин Монро, если вспоминать слова ее знаменитой песни. Теперь клиенты хотят других рассказов, в том числе и в сегменте украшений для свадьбы. Те же китайские клиенты, которые ориентир для большинства марок, из-за падения цен на бриллианты стали предпочитать обручаться кольцами с рубинами и сапфирами.

Анна Минакова