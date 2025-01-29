Умер озвучивший Спиральку в «Истории игрушек» актер дубляжа Борис Улитин

Заслуженный артист России, житель блокадного Ленинграда Борис Улитин умер в возрасте 85 лет. О его смерти сообщил комитет по культуре Санкт-Петербурга в своем Telegram-канале. Улитин был актером театра и дубляжа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Комитет по культуре Санкт-Петербурга Фото: Комитет по культуре Санкт-Петербурга

Борис Улитин родился 17 декабря 1939 года в Ленинграде. Его отец руководил Театром на Литейном, мать была балериной Мариинского театра. В годы блокады он ребенком остался в осажденном Ленинграде на попечении тети, а с матерью встретился только в 1943 году.

В 1961 году закончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. После окончания обучения его пригласили в труппу театра Комедии, в котором Борис Улитин прослужил около 60 лет.

Был актером озвучивания. Его голосом говорят пес Спиралька в серии мультфильмов «История игрушек», мистер Водоног в «Корпорации монстров», Тревор Бруттенхолм в «Хеллбое» и многие другие. Всего Улитин принял участие в дубляже более 80 картин.

Звания «Заслуженный артист России» Улитин был удостоен в 1993 году. В 2004 году его наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством »II степени в 2004, в 2009 году — Орденом Дружбы.