МВД предупредило о схемах мошенничества с дубайским шоколадом

Мошенники используют набирающий популярность дубайский шоколад для хищения денег россиян, сообщило управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. Утверждается, что интерес граждан к шоколаду используется «для фишинговых атак и фейковых поставок».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: flowwow.com Фото: flowwow.com

Мошенники создают фальшивые сайты с логотипами известных брендов, таких как Deliveroo или Fix Dessert Chocolatier. Через эти ресурсы распространяются вирусы или собираются персональные данные. Как отмечает МВД, Fix Dessert Chocolatier сообщала, что у компании нет онлайн-магазина.

Для хищения денег также используются «псевдо-организации, которые якобы доставляют тот самый шоколад по всему миру». МВД рекомендует перед оплатой поставки изучать отзывы на независимых платформах и не взаимодействовать с организациями, которые не зарегистрированы в России.

О популярности дубайского шоколада у россиян — в материале «Ъ FM» «Цена не главное».