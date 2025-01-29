В ЮФО и СКФО на 32% вырос дефицит сотрудников в судах общей юрисдикции

В 2024 году дефицит кадров в судах общей юрисдикции Северо-Кавказского федерального округа, Краснодарского края и Ростовской области увеличился на 32% по сравнению с прошлым годом и составил 509 вакансий. Это соответствует 20% от штатной численности судей в этих регионах, сообщает РБК Ростов со ссылкой на пресс-службу судебного департамента при Верховном суде РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В арбитражных судах на Юге и Северном Кавказе в 2024 году искали 81 сотрудника, что составляло 20% от штата, тогда как в 2023 году нехватка сотрудников составляла 55 человек. В 2023 году было открыто 386 вакансий, что составляло 12% от общего числа сотрудников.

В ведомстве отметили, что увеличение количества вакантных мест связано с длительностью процесса рассмотрения кандидатур, высоким уровнем служебной нагрузки, а также психологическим и профессиональным выгоранием.

Снежана Стодольская