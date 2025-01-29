В казну подкинули земли

Экс-владельцы участков, на которых находится культурный центр «Фестивальный» в Новороссийске обжаловали решение суда о возврате земли в казну города. Спорные участки общей площадью 3,2 тыс. кв. м расположены рядом с городской набережной. В суде установлено, что компания «Аспект», которой был выдан участок в 1993 году на праве бессрочного пользования, разделила его на три части и неправомерно оформила как частную собственность. Ответчики утверждают, что судьба здания пока не определена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Культурный центр «Фестивальный» Фото: Культурный центр «Фестивальный»

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд рассматривает жалобу ООО «Фирма “Аспект”», а также предпринимателей Армена Пиджояна и Оксаны Резниковой, на решение Арбитражного суда Краснодарского края. Суд первой инстанции вернул земельный участок под культурным центром «Фестивальный» в Новороссийске «из незаконного владения» в муниципальную собственность. Кроме того, мэрия потребовала взыскать с ответчиков 22,8 млн руб. неосновательного обогащения с процентами. Заседание по делу назначено на 6 марта, следует из картотеки арбитражных дел.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Фирма “Аспект”» зарегистрировано в 1991 году в Новороссийске. Общество занимается деятельностью учреждений культуры и искусства. Бенефициар— Сергей Наставников. Убыток за 2024 год составил 3,1 млн руб.

Спорный участок площадью 3,2 тыс. кв. м расположен по улице Шевченко, 14 (рядом с городской набережной и парком им. Фрунзе). Из материалов дела следует, что он был предоставлен ООО «Фирма “Аспект”» в 1993 году в бессрочное пользование на основании постановлениия главы города для размещения культурно-спортивного центра. Право собственности на объект фирма зарегистрировала в 1997 году и открыла в нем культурный центр «Фестивальный».

В июне 2022 года спорная земля была разделена на два участка площадью 930 кв. м и 2,3 тыс. кв. м, фирма «Аспект» зарегистрировала право собственности на вновь созданные территории. В августе того же года право собственности на участок 930 кв. м перешло к Оксане Резниковой. Спустя год второй участок (2,3 тыс. кв. м) также был разделен на два участка. Один из участков (1,7 тыс. кв. м) остался в собственности общества, а второй (628 кв. м) перешел в собственность Армена Пиджояна.

В результате все действия общества по разделу участка судом признаны недействительными. При этом суд отказался удовлетворить иск администрации города к ответчикам о взыскании 22,8 млн руб., указав на риск двойной ответственности (согласно Гражданскому кодексу РФ, двойное взыскание недопустимо. Статья 393.3 гласит: «При наличии двух или более санкций, налагается только одна из них).

Ответчики безуспешно пытались доказать, что являются добросовестными приобретателями спорных земельных участков.

«Право собственности на объект сохраняется за обществом, мы регулярно платили налог. Наш центр продолжает свою работу, культурные мероприятия проводятся. Но ситуация со зданием пока “висит” в воздухе»,— прокомментировал «Ъ-Кубань» гендиректор ООО «Фирма “Аспект”» Сергей Наставников.

В администрации Новороссийска «Ъ-Кубань» сообщили, что планов освоения спорного участка пока нет, в настоящий момент идет процесс оформления документов.

Отменить решение суда будет достаточно сложно, говорит партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Антон Помазан. Ключевым моментом, по его словам, является то, что компания имела право только постоянного (бессрочного) пользования участком, а не право собственности.

«Суд не лишил ООО "Аспект" права постоянного пользования исходным земельным участком. Это значит, что компания сохраняет право на использование земли в установленных ранее границах для эксплуатации культурного центра. Более того, согласно решению суда, общество вправе оформить данный участок в собственность или аренду в порядке переоформления права постоянного пользования»,— резюмирует господин Помазан.

Партнер и руководитель практики недвижимости и строительства «Меллинг, Войтишкин и Партнеры» Константин Кузин считает, что судьба самого здания культурного центра «Фестивальный» этим решением суда не затрагивается: «Изложенные в решении суда факты и обстоятельства позволяют говорить о том, что право собственности общества на культурно-спортивный центр администрации оспорить вряд ли удастся».

Тат Гаспарян