«Выручка ведущих девелоперов за прошлый год просела впервые с 2022-го»

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о том, чем объясняются показатели компаний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Столичные девелоперы смогли показать по итогам 2024 года результат, сопоставимый с тем, что был зафиксирован по итогам 2023-го. Общая выручка десяти наиболее успешных компаний, строящих жилые дома в столице (в старых ее границах), составила более 950 млрд руб., посчитали специалисты компании «Метриум». Но в связи с тем, что в сегменте новостроек на фоне высоких ипотечных ставок многие клиенты стали отдавать предпочтение программам рассрочки, вероятно, выручка — это стоимость контрактации, а не фактические суммы, поступившие на эскроу-счета от дольщиков. Но это предположение.

За год в городе оформлено более 60 тыс. договоров долевого участи на покупку 3,1 млн кв. м. В сравнении с 2023 годом — почти минус 18%. На долю жилых комплексов от десяти наиболее успешных девелоперов «старой» Москвы в 2024-м приходится около 70% всех сделок. Чуть меньше, чем годом ранее, корректировка в пределах 1 п.п. вниз. Сократился и объем реализованных площадей в новых домах от лидеров отрасли в локации, почти на 20%.

Выручка ведущих девелоперов города за прошлый год просела впервые с 2022-го, отмечают эксперты компании MR Group. Тем не менее в 2024-м от экономических колебаний пострадали преимущественно застройщики массового сегмента. Девелоперы жилых проектов бизнес-, премиум- и элит-класса в основном, напротив, закрыли год с позитивными итогами.