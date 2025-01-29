В Самаре мигранты пытались спрятаться от полиции в подсобках развлекательных заведений

В Самаре правоохранители в течение нескольких дней и ночей выявляли нарушителей миграционного законодательства. Всего было поймано более 25 нарушителей. Всех их привлекли к ответственности за нарушение иностранным гражданином правил въезда либо режима пребывания в РФ, сообщили сегодня в региональном Главке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Так, во время рейда в развлекательных заведениях, расположенных на улицах Тувинской и Ставропольской, полицейские помешали мигрантам спрятаться в подсобных помещениях. Аналогичное мероприятие прошло в букмекерской конторе на проспекте Кирова — там документы проверили у более чем двадцати любителей делать ставки на спортивные события.

Также на предмет нарушения миграционного законодательства были отработаны пассажиры автобусов, следовавших по Южному шоссе. Профилактическую работу провели и на прилегающей к аэропорту Курумоч территории.

Алексей Алексеев