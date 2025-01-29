Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает, какие результаты были достигнуты на аукционах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Tristan Fewings / Getty Images for Sotheby's Фото: Tristan Fewings / Getty Images for Sotheby's

Аналитический сайт Artprice составил обзор новых участников, которые оставили заметный след на мировом арт-рынке в 2024 году. Постоянно развивающийся арт-рынок продолжает удивлять своей смелостью и разнообразием и каждый год открывает неожиданные сокровища в виде забытых подписей «старого» искусства, а также потрясающих работ молодых звезд современного авангарда. Среди 177 тыс. художников, чьи работы попали на мировой рынок художественных аукционов в 2024-м, были неожиданные находки и «откровения».

На аукционном рынке впервые появились работы более 21 тыс. художников, что составляет 12% от общего числа живописцев прошлого года. Однако это явление ни в коей мере не ограничивается работами молодых талантов современности. Сюда также вошли работы давно забытых художников, которые возвращаются в рыночный и искусствоведческий обиход. И их влияние значительно: из 100 самых больших результатов продаж «дебютантов» аукционов-2024 46% были получены за работы художников XIX и XX веков, а 38% — за работы старых мастеров. На самом деле только 14% этих максимальных цен касались художников моложе 40 лет. Эти цифры подтверждают непреходящую привлекательность исторических произведений, которые воплощают в себе редкость и непреходящую ценность.

Вот какие данные приводит сайт по числу дебютантов на аукционах за последние 10 лет: 2014-й — 17,222 автора; 2020-й — 18,269; 2022-й — 24,737; в 2024-м новичков было 21,350 фамилий.

И вот один из самых эффектных результатов за забытые имена: картина Эрнста Климта, законченная Густавом после смерти брата, стала самой заметной работой «нового участника» на аукционах в прошлом году. Получив $2,8 млн на вечерних торгах Sotheby`s 4 декабря в Лондоне, он умножил предыдущий рекорд Эрнста Климта в десять раз. Изображен веселый уличный театр, однако главное — это двойная подпись братьев. Эрнста и Густава Климтов. Именно это и вызвало неожиданный энтузиазм у участников торгов. Продолжу в следующих программах.

Дмитрий Буткевич