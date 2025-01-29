На Кубани майора полиции осудили на 17 лет за сбыт крупной партии наркотиков

Краснодарский краевой суд приговорил к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима бывшего оперуполномоченного группы уголовного розыска линейного отделения полиции на станции Горячий Ключ. Он, как сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края, признан виновным в незаконном сбыте наркотиков в особо крупном размере (по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

В 2021 году подсудимый купил у неустановленного лица не менее 1 кг мефедрона. Наркотическое средство забрал через тайник. Полицейский планировал заработать на сбыте запрещенного вещества, и привлек к распространению своего коллегу, который передал пакет с наркотиком своему знакомому для дальнейшей продажи. Однако тот действовал под контролем сотрудников ФСБ, и вернул ему муляж якобы оставшегося мефедрона массой 500 граммов и муляж 1 млн руб. за якобы реализованные наркотики. Полицейский передал своему коллеге 50 тыс. Их задержали сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.

Один из полицейских, дав признательные показания, заключил контракт о прохождении службы в ВС РФ в период мобилизации. Производство по уголовному делу в отношении него приостановлено, он передан уполномоченному военному.

Второй вину не признал, но ее установили с помощью совокупности доказательств. Бывшему полицейскому назначили срок, 500 тыс. руб. штрафа и запретили ему на 15 лет занимать должности на госслужбе, связанные с осуществлением функций представителя власти. Суд также лишил его специального звания «майор полиции». Приговор в законную силу не вступил.

Татьяна Ручкина