В Уфе вынесли приговор создательнице финансовой пирамиды

Демский районный суд Уфы вынес приговор 66-летней жительнице Самары. Она признана виновной в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии. Суд приговорил ее к двум годам и десяти месяцам исправительной колонии общего режима.

По данным «Ъ-Уфа», речь идет о Наталье Гарбуль.

В суде установлено, что в 2014 году она зарегистрировала в Доминиканской республике компанию Delston Capital Group, Incи вовлекла в ее деятельность своего 30-летнего сына и еще двоих жителей Самарской области. Согласно разработанной схеме, компания принимала от клиентов средства якобы для проведения операций на биржевой и внебиржевой торговых системах. Фактически фирма работала по принципу финансовой пирамиды, выплачивая первым вкладчикам высокие проценты за счет поступления средств от новых участников.

Представители организации открыли три офиса в Самаре, набрали персонал и разместили информацию в интернете. В общей сложности они похитили у 17 жителей Самарской области и Башкирии более 11 млн руб. Полученные от клиентов инвестиции отправлялись в Москву для распределения и обращения в пользу участников группы, отметили в прокуратуре.

Ранее в отношении троих соучастников вынесли обвинительные приговоры. Подсудимая скрылась от органов следствия, была объявлена в международный розыск и задержана в январе 2024 года, когда вернулась в Россию.

Майя Иванова