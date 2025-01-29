Кредитные организации готовятся к запуску сервиса самозапретов для борьбы с мошенниками

С 1 марта текущего года у физических лиц появляется законодательно закрепленная возможность устанавливать запрет на выдачу необеспеченного кредита через портал Госуслуг. С 1 сентября 2025 года это можно сделать через многофункциональные центры с хранением этих данных в кредитной истории заемщика. Об этом сообщает пресс-служба ВТБ.

В кредитной организации отметили, что принимают участие в тестировании этого механизма и активно работают над внедрением необходимых изменений в соответствии с новым законодательством.

Благодаря новому сервису клиенты смогут настраивать ограничения на онлайн-операции по четырем основным направлениям: кредиты, сбережения, платежи и переводы. У вкладчиков также будет возможность защитить свои сбережения. В ВТБ отмечают, что у клиента будет опция запретить досрочное закрытие вклада с последующим выводом средств с депозитных счетов через онлайн-каналы или установить специальные условия для таких операций, например, подтверждение по биометрии.

Евгений Чернов