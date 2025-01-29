В Красноармейский район Волгограда привезут колесо обозрения из ЦПКиО

Колесо обозрения в Центральном парке культуры и отдыха Волгограда, которое там установили недавно, доставят в Красноармейский район. Об этом сообщил директор ЦПКиО Андрей Еркин, передает портал V1.RU.

При этом Андрей Еркин ничего не сказал о конкретном месте и сроках доставки колеса обозрения. Он уточнил, что рассматриваются несколько вариантов.

Директор парка подчеркнул, что сейчас специалисты работают в части приобретения, доставки и установки нового колеса обозрения в ЦПКиО. Там, как предполагается, появится аттракцион в 2,5 раза выше предыдущего. Речь идет об устройстве высотой в 120 м с 68 кабинками.

Павел Фролов