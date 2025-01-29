Монтер выпал из люльки при работе с контактной сетью нижегородских трамваев

Электромонтер контактной сети ООО «Экологические проекты» (дочернее предприятие АО «Корпорация развития Нижегородской области») получил тяжелые травмы при выполнении работ на контактной сети трамваев в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в госинспекции труда в Нижегородской области 29 января.

Согласно информации, несчастный случай на производстве произошел 23 января. По предварительным данным, около 22:00 на улице Пискунова работник осматривал подвес контактной сети для ее дальнейшей регулировки. Когда он находился в люльке на высоте около семи метров, сломался болт хомута троса растяжки контактной сети. В результате монтера выбросило из люльки тросом. В этот момент он находился в страховочной привязи, но не был пристегнут к люльке.

Бригадир вызвал скорую помощь, после чего пострадавшего доставили в больницу. У него диагностировали множественные травмы, включая открытый перелом левой руки.

Трудинспекция начала расследование для выяснения обстоятельств и причин несчастного случая.

Как ранее писал «Ъ-Приволжье», ООО «Экологические проекты» ведет реконструкцию трамвайной сети в Нижнем Новгороде по концессионному соглашению с правительством Нижегородской области.

Галина Шамберина