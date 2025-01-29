Суд обязал администрацию Кинель-Черкасского района принять на учет бесхозный водопровод

Прокуратура Кинель-Черкасского района проверила исполнение законодательства о водоснабжении. В ходе проверки было установлено, что два участка трубопровода в Кинель-Черкассах протяженностью более тысячи метров каждый не оформлены в собственность администрации, сообщили в региональной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

После этого в суд было направлено исковое заявление о возложении на администрацию сельского поселения обязанности организовать мероприятия по постановке на учет бесхозного недвижимого имущества.

«Исковое заявление удовлетворено в полном объеме. Устранение нарушений контролируется прокуратурой района»,— заявили в надзорном ведомстве.

Алексей Алексеев