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Суд обязал администрацию Кинель-Черкасского района принять на учет бесхозный водопровод

Прокуратура Кинель-Черкасского района проверила исполнение законодательства о водоснабжении. В ходе проверки было установлено, что два участка трубопровода в Кинель-Черкассах протяженностью более тысячи метров каждый не оформлены в собственность администрации, сообщили в региональной прокуратуре.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

После этого в суд было направлено исковое заявление о возложении на администрацию сельского поселения обязанности организовать мероприятия по постановке на учет бесхозного недвижимого имущества.

«Исковое заявление удовлетворено в полном объеме. Устранение нарушений контролируется прокуратурой района»,— заявили в надзорном ведомстве.

Алексей Алексеев

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