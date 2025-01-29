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На перекрестке улиц Станиславского и Тюльпанов в Сириусе изменят схему движения

С 18 февраля на пересечении улиц Станиславского и Тюльпанов в Сириусе введут круговое движение. Об этом сообщает пресс-служба федеральной территории.

Фото: пресс-служба администрации Сириуса

Фото: пресс-служба администрации Сириуса

В администрации ФТ отметили, что этот формат организации трафика позволит снизить аварийность и уменьшить заторы за счет плавных примыканий, снижения скорости и непрерывного потока машин.

В ближайшее время на перекрестке нанесут разметку, установят дорожные знаки и противопарковочные столбики. Водителей просят учитывать изменения при планировании маршрутов и соблюдать новую схему движения.

Вячеслав Рыжков

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