Руководители пермского жилищно-строительного кооператива осуждены за растрату средств жителей многоквартирного дома

Орджоникидзевский районный суд города Перми вынес приговор по делу о растрате средств жителей многоквартирного дома руководителями управляющей организации — жилищно-строительного кооператива № 29. Уголовное дело было возбуждено на основании материалов, собранных службой безопасности Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс».

Председателя и бухгалтера управляющей организации суд признал причастными к присвоению денег, предназначенных для оплаты коммунальных услуг и обслуживания многоквартирного дома. Как ранее выяснило следствие, должностные лица жилищно-строительного кооператива под видом выплат заработной платы сотрудникам вывели со счетов организации более 3,8 млн рублей. Это привело к образованию задолженности перед исполнителями коммунальных услуг, в том числе, «Т Плюс».

В рамках процедуры банкротства, инициированной ресурсоснабжающими организациями для взыскания долгов, председатель кооператива привлечён к субсидиарной ответственности на сумму свыше 5,7 млн рублей.

«Этот приговор — ещё один сигнал недобросовестным управленцам, что незаконные действия в отношении денег, предназначенных для оплаты тепла и горячей воды, не останутся без должного внимания. Каждый, кто присваивает коммунальные платежи, будет привлечён к ответственности не только уголовной, но и материальной. "ЭнергосбыТ Плюс” продолжит использовать все законные методы для взыскания ущерба, чтобы сделать такие преступления экономически невыгодными. Все похищенные деньги будут возвращены за счёт осужденных», — подчёркивает заместитель директора Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» по безопасности и режиму Андрей Стародворский.

Пермский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» также призывает жителей проверять, как управляющие компании и товарищества собственников жилья распоряжаются их деньгами. Если возникают подозрения, что собираемые средства используются не по назначению, необходимо обращаться в правоохранительные органы.

Об АО «ЭнергосбыТ Плюс» «ЭнергосбыТ Плюс» входит в Группу «Т Плюс» и состоит из 14 региональных филиалов на территории Российской Федерации. Функции по начислению и сбору платежей за теплоснабжение и горячее водоснабжение на территории Республики Коми выполняются АО «Коми энергосбытовая компания». Количество клиентов (домохозяйств), получающих платёжные документы от «ЭнергосбыТ Плюс», – более 7 млн. Количество юридических лиц, имеющих договор ресурсоснабжения, – более 180 тысяч. Всего в зонах обслуживания Группы «Т Плюс» проживает более 16 млн человек. «ЭнергосбыТ Плюс» имеет статус гарантирующего поставщика на территориях Владимирской, Свердловской, Кировской, Ивановской, Оренбургской областей и Удмуртской Республики, в Республике Коми гарантирующий поставщик – АО «Коми энергосбытовая компания». Это означает обязанность обеспечения электроэнергией любого обратившегося жителя или предприятия.

Пермский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс»