На обновление техники на Качканарском ГОКе за два года направили 6,4 млрд рублей

«Евраз» в течение 2023–2024 годов направил более 6,4 млрд руб. на обновление техники и оборудования на Качканарском ГОКе, говорится в сообщении холдинга. За два года были приобретены 15 самосвалов грузоподъемностью 240 тонн для перевозки руды. «Все машины собирались непосредственно на площадке комбината и уже введены в работу»,— рассказали в «Евразе».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Техника на "Евраз Качканарском ГОКе"

Фото: Пресс-служба «Евраз-Урал» Техника на "Евраз Качканарском ГОКе"

Фото: Пресс-служба «Евраз-Урал»

Кроме того, закуплено три экскаватора с объемом ковша 20, 15 и 12 кубических метров, введен в работу локомотив НП-1 в составе трех секций для доставки горной массы на перерабатывающие фабрики. Все машины интегрированы в единую систему диспетчеризации АСД «Карьер». Для обогатительного передела приобретены три дробилки, две мельницы.

Вице-президент «Евраза», руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов сообщил, что замена оборудования продолжится в 2025 году. «Планируется приобрести тяговый агрегат, буровой станок, продолжить замену мельниц и дробилок на обогатительном переделе»,— рассказал он. По его словам, обновление техники позволит повысить производительность труда и улучшить условия работы сотрудников

«Евраз Качканарский ГОК» с 2020 года занимается разработкой Собственно-Качканарского месторождения титаново-магнетитовых железных руд. По предварительной оценке, запасы железных титаномагнетитовых руд составляют 6,87 млрд тонн, среднее содержание железа — 16,6%.

Алексей Буров