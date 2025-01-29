Проект ремонта здания Фонда пенсионного страхования в Уфе оценили в 5 млн рублей

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования в Башкирии на аукционе 10 февраля выберет разработчика проекта капитального ремонта своей штаб-квартиры на Сочинской улице в Уфе, следует из сообщения на сайте госзакупок. Начальная цена контракта составляет 5,75 млн руб.

Проект необходимо разработать до 21 ноября 2025 года. Трехэтажное здание площадью 11,44 тыс. кв. м построено в 2001 году. В нем отмечается значительный износ цоколя, фасада, наружной отделки и отмостки, штукатурки лестничных маршей «из-за продолжительной эксплуатации без капитального ремонта», отмечается в документации.

Майя Иванова