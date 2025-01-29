В Пензе появится гостиница напротив «Ростка»

В Пензе на ул. Злобина, на противоположной от «Ростка» стороне Суры, намерены возвести четырехзвездочную гостиницу. Об этом сообщил накануне, во вторник, замглавы администрации города Ярослав Щигорев.

В ходе заседания совета по инвестиционному развитию и предпринимательству господин Щигорев отметил: предложение построить гостиничный комплекс на ул. Злобина было рассмотрено и одобрено в конце минувшего года. Информации о сроках строительства объекта нет.

По словам Ярослава Щигорева, муниципалитет обсуждает предложения по созданию новых объектов гостиничного бизнеса в рамках регулярных встреч с пензенскими предпринимателями. По информации пресс-службы мэрии, «также определены другие земельные участки для возможного привлечения инвесторов».

Павел Фролов