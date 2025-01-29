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В Башкирии вынесли приговор гендиректору аэропорта Магнитогорска

Абзелиловский райсуд вынес приговор генеральному директору «Аэропорт Магнитогорск» Евгению Кирсанову. Его признали виновным в четырех эпизодах присвоения денег аэропорта (ч. 3, 4 ст. 160 УК РФ) и приговорили к трем годам в колонии общего режима. Ему также запретили выполнять организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функций в коммерческих организациях сроком на два года, сообщили в Объединенной пресс-службе судов республики.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Суд установил, что с 2017 по 2019 года Евгений Кирсанов незаконно выписывал себе премии, а его жена летала бизнес-классом за счет аэропорта. Общая сумма ущерба составила больше 2 млн руб.

Подсудимый признал вину частично.

Венера Хисамова

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