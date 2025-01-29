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В 2024 году жители Воронежской области проявили большой интерес к строительству частных домов

По данным пресс-службы Воронежского отделения Сбербанка, объем выдач по ипотеке на индивидуальное жилищное строительство в 2024 году увеличился на 111 млн. руб. по сравнению с предыдущим годом.

В среднем затраты на возведение дома в 2024 году сложились на уровне 8,2 млн руб. Большую часть этой суммы клиенты брали у банка в рамках ипотечного кредита, остальное — собственные средства. В среднем размер ежемесячного платежа в 2024 году составил 37,2 тыс. руб.

В прошлом году эксперты наблюдали стабильный интерес к индивидуальному жилищному строительство. При этом человек мог строить дом своими силами или прибегнуть к помощи подрядчика. Во втором случае банк защищал интересы участников сделки, проводя расчеты с помощью эскроу-счетов. Клиент мог приобрести уже готовый дом с земельным участком.

Согласно прошлогодним исследованиям Домклика, медианный возраст заемщиков по программам ИЖС — 37 лет. Хотя такую ипотеку по-прежнему чаще оформляют мужчины, доля женщин выросла до 45% в масштабах страны. Примечательно, что 70% из них в браке, но больше половины не имеют детей.

Управляющий Воронежским отделением Сбербанка Константин Разводов отмечает, что «построить дом стоит подчас дешевле, чем купить квартиру с таким же количеством комнат». Сторонники ИЖС считают преимуществом собственную планировку, закрытый двор, безопасную парковкау, автономное отопление.

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