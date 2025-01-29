На бывшем участке «Вивата» по ул. Солдатова построили ТЦ

Региональное минимущество выдало разрешение на ввод в эксплуатацию здания торгового центра на ул. Солдатова, 51 — это бывшая площадка торговой сети «Виват». В реестре разрешительной документации на сайте минимущества указано, что разрешение на ввод объекта выдано 11 ноября индивидуальному предпринимателю Нуруллоху Шоеву. Здание магазина размещается на земельном участке площадью 8,5 тыс. кв. м. По данным 2ГИС, торговый центр является двухэтажным.

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Участок по ул. Солдатова, 51, ранее принадлежал торговой сети «Виват» и предназначался для возведения ТЦ ритейлера. После банкротства ООО «Виват-трейд» в 2019 году эту территорию вместе с другой недвижимостью компании выставляли на торги, но продать объекты не удалось. Тогда основной кредитор «Вивата» — организация «СБК Трейд» — оставил его себе. Позднее ряд объектов все-таки сменили собственника. Весной 2024 года в минимуществе сообщали, что ТЦ на ул. Солдатова, 51, будет иметь площадь 7,7 тыс. кв. м. Проектом предусмотрена парковка у здания на 134 машино-места.

В Kartoteka.ru указано, что Нуруллох Шоев в качестве ИП занимается ресторанной деятельностью, является учредителем и директором ООО «М-Замзам» в Новосибирске. Компания ведет оптовую торговлю одеждой и обувью.