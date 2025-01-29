Власти Югры планируют включить Ханты-Мансийск в сеть творческих городов ЮНЕСКО

Власти Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) намерены подать заявку на вступление Ханты-Мансийска в сеть творческих городов ЮНЕСКО, сообщил губернатор Руслан Кухарук в своем Telegram-канале. Глава региона добавил, что в 2025 году в окружной столице пройдет VII Международная конференция «Информация и коммуникация в цифровую эпоху: явные и неявные воздействия» под эгидой ЮНЕСКО в ходе XVI Международного IT-Форума с участием стран БРИКС и ШОС.

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«Это способствует формированию эффективного сотрудничества на международном уровне, обмену опытом с зарубежными экспертами, повышению конкурентоспособности информационного, инновационного и научного потенциала нашего региона в мировом сообществе»,— отметил господин Кухарук.

Сеть творческих городов ЮНЕСКО создали в 2004 году для развития сотрудничества между городами мира. В перечень входят 295 городов из более чем 80 стран мира. Сеть включает четыре российских города: Ульяновск, Казань, Каргополь и Санкт-Петербург. Перечень разделен на семь творческих направлений — ремесла и народное творчество, медиаискусство, кино, дизайн, гастрономия, литература и музыка. Ульяновск входит в подгруппу «Литература», Казань — «Музыка», Каргополь — «Декоративно-прикладное искусство и народное творчество», Санкт-Петербург — «Гастрономия».

Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) была создана в ноябре 1945 года, штаб-квартиры организации расположен в Париже. Основной целью ЮНЕСКО является содействие укреплению мира и безопасности путем расширения сотрудничества народов в области образования, науки и культуры в интересах обеспечения всеобщего уважения справедливости, законности и прав человека, а также основных свобод, провозглашенных в уставе ООН. ЮНЕСКО объединяет 194 государства-члена и 12 ассоциированных членов.

Василий Алексеев