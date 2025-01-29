Никита Белых отсудил рекордную сумму, потраченную на услуги защитника

Октябрьский райсуд Кирова 29 января удовлетворил иск бывшего губернатора области Никиты Белых. Как сообщает «Московский комсомолец», господин Белых добился компенсации расходов на оплату услуг адвоката в размере 8,82 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Никита Белых

Фото: страница Никиты Белых в соцсети. Никита Белых

Фото: страница Никиты Белых в соцсети.

Юрист обеспечивал защиту Никиты Белых по уголовному делу, в рамках которого экс-глава Кировской области обвинялся по ст. 286 УК РФ (превышение полномочий) и ст. 285 УК РФ (злоупотребление полномочиями). По версии силовиков, в 2015 году господин Белых организовал получение займа для областного АО «Кировская региональная ипотечная компания» под залог квартир. В результате общество впоследствии обанкротилось, а недвижимость оказалась в конкурсной массе.

В июле прошлого года Никита Белых решением апелляционного суда был оправдан по всем инкриминируемым эпизодам. Требуя компенсации понесенных расходов, господин Белых сослался на расчеты юриста, который тарифицировал потраченное на оказание юридической помощи время с учетом расценок адвокатской палаты. При этом деньги бывший губернатор не получит — они пойдут в счет уплаты штрафа, назначенного по другому уголовному делу.