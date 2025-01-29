В Саратове проблемы семей участников СВО не решаются из-за зарплат и кадров

Депутат Саратовской областной думы Артем Чеботарев, недавно вернувшийся из зоны специальной военной операции (СВО), выступил на заседании регионального парламента 29 января. В трехминутном обращении он поделился проблемами участников СВО и их семей.

Артем Чеботарев отметил, что жители Саратовской области и России сталкиваются с разобщенностью, несмотря на стремление к общим целям. «Там, "за ленточкой", от этого зависят жизни людей, успех армии»,— подчеркнул он.

Депутат рассказал о главных проблемах семей участников СВО, которым региональные власти регулярно обещаю помогать. По словам господина Чеботарева, этому препятствует нехватка квалифицированных кадров из-за низких зарплат и недостаточного финансирования. Количество обращений в профильные организации значительно превышает возможности сотрудников, что приводит к усталости и неэффективности работы, уверен депутата. «Люди устают, не успевают, не справляются совсем»,— заключил Артем Чеботарев.

Никита Маркелов