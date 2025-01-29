В Саратове 3,6 федеральных миллиарда направили на дворы и сирот

В Саратовской области увеличили бюджет на 5,9 млрд руб. для реализации различных проектов, включая жилье для детей-сирот и благоустройство дворов. Изменения в бюджет одобрили депутаты областной думы.

Министр финансов региона Ирина Бегинина сообщила, что федеральные дотации направляются на благоустройство дворов (2,3 млрд руб.) и обеспечение жильем детей-сирот (1,3 млрд руб.). Также выделены средства на завершение строительства дома для медиков в Балаково (122,5 млн руб.), строительство бассейна в Новых Бурасах и Алексеевке Хвалынского района (45,9 млн руб. и 28,7 млн руб. соответственно) и ледовой арены в Базарном Карабулаке (3,4 млн руб.). Еще 50 млн руб. выделено на реконструкцию здания женской гимназии в Аткарске и 25 млн руб. — на духовное училище в Петровске.

На программу губернатора Романа Бусаргина по поддержке отдаленных районов направят 66,7 млн руб. в 2025 году, а в последующие годы — 80 млн руб. и 99 млн руб. Эти средства пойдут на ремонт водоснабжения, транспортное обслуживание, обновление остановок, ремонт и оснащение учебных заведений.

Для модернизации коммунальной инфраструктуры Саратову выделяют 894 млн руб. в 2025 году. В 2026-2027 годах на эти цели направят 995 млн руб. Еще 290 млн руб. пойдут на ремонт дорог, а обновление троллейбусного парка в Балаково обойдется в 150 млн руб. На покупку речных судов выделено 80 млн руб.

Никита Маркелов