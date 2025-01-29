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В Саратове жена прокурора стала мировым судьей

Жена прокурора Елена Лукогорская стала мировым судьей в Саратове. Об этом сообщили после заседания Саратовской областной думы.

Председатель областного суда Олег Ляпин рассказал, что Елена Лукогорская работает в судебной системе с 2021 года: сначала была помощником судьи, а с декабря того же года занимала должность мирового судьи Заводского района. Депутат Денис Буланов спросил о возможном конфликте интересов из-за семейных связей госпожи Лукогорской с прокурором Антоном Лугоскимм.

На это Елена Лукогорская отметила, что закон предусматривает механизмы для преодоления подобных ситуаций. В итоге 26 депутатов поддержали её кандидатуру при пяти противоположных голосах. После заседания председатель облдумы Алексей Антонов поручил собрать членов коллегии судей для разъяснения депутатских вопросов.

Никита Маркелов

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