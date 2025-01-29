Долги жителей Прикамья перед газовиками снизились на 6%

Просроченная задолженность за газ жителей Пермского края перед ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» снизилась за год на 6 %. Об этом сообщает пресс-служба компании. Снижению задолженности способствовал комплекс мероприятий, которые компания проводила в рамках работы с абонентами, отметили в компании. В течение года жителей оперативно информировали о накопившемся долге и возможных последствиях, с которыми может столкнуться потребитель газа при его неоплате. Когда все меры воздействия были исчерпаны, к должникам применялась крайняя мера – ограничение газоснабжения.

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Ранее «Ъ-Прикамье» сообщал, что по итогам 2024 года просроченная задолженность за газ теплоснабжающих организаций (ТСО) Пермского края перед ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» снизилась на 22%.