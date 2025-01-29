Ремонт дорог между тремя селами Пачелмского района обойдется в 72,7 млн

В Пачелмском районе Пензенской области в текущем году должны отремонтировать дорогу, которая соединяет села Новая Толковка, Мокрый Мичкас, станцию Титово и село Решетино. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок.

На ремонтные работы из бюджета направят 72,7 млн руб. Специалистам предстоит отремонтировать в общей сложности 8,6 тыс. м.

Название подрядчика станет известно в рамках аукциона 19 февраля. Контракт должен быть исполнен до 31 октября этого года.

Павел Фролов